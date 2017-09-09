بغية فك الحصار عن بيت جن… الثوار يتقدمون على أطراف (حضر) بريف القنيطرة الشمالي

محمد كساح: كلنا شركاء

أكدت كتائب الثوار في بلدة بيت جن بالغوطة الغربية سيطرتهم مساء أمس الجمعة على قرية متاخمة لمدينة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما يعزز من قدرات المعارضة على فتح طريق لبيت جن المحاصرة باتجاه مناطق سيطرتها في محافظة القنيطرة.

وقال اتحاد قوات جبل الشيخ وهو تجمع عسكري يضم الفصائل المقاتلة في بيت جن والمناطق المحيطة الواقعة تحت سيطرة الثوار في جبل الشيخ إن مقاتليه سيطروا على (الهرة) التي كان يسيطر عليها النظام واللجان الشعبية عقب اشتباكات عنيفة شنها الثوار المتمركزون في التلول الحمر.

من جانبها تحدثت صفحة “حضر الحدث” الموالية عن سقوط ثلاثة مقاتلين من أبناء المدينة خلال صدّهم هجمات الثوار على بلدة الهرة.

الموقع العسكري الذي سيطر عليه الثوار يقع على أطراف مدينة حضر بريف القنيطرة وفي حال توغل الثوار في مواقع متقدمة سيكون بإمكانهم فك حصار بيت جن ومغر المير المحاصرتين منذ سنوات من قبل قوات النظام.

(حضر الحدث) أشارت إلى استمرار الاشتباكات على المحور الشرقي للبلدة (التلول الحمر) لافتة إلى أن “رجال البلدة” يحاولون التصدي لهجوم الثوار بكل الأسلحة المتوفرة.

وفي المقابل، استهدفت مروحيات النظام مساء الجمعة بلدة (بيت جن) بستة براميل متفجرة، بالتزامن مع المعارك المستمرة ساعات الصباح الأولى.

وقال الناشط قاسم الخولي قال لـ (كلنا شركاء) إن كتائب الثوار تمكنت من السيطرة على نقطة (الهرة) التابعة للواء 90 في ريف القنيطرة إلا أنهم انسحبوا منها مساء الجمعة بعد هجوم معاكس من قبل قوات النظام، تزامن مع استهداف المناطق المحررة بريف القنيطرة الغربي وغوطة دمشق الغربية بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.