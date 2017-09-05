نادي (جاسم) بطلاً لكأس (شهداء الحرية) في درعا

مضر الزعبي: كلنا شركاء

حاز نادي بلدة جاسم لكرة القدم على بطولة كأس شهداء الحرية بفوزه بالمباراة النهائية التي جمعته مع نادي نصيب، بعد منافساتٍ استمرت لقرابة الشهر من المباريات التي جمعت أكثر من 40 نادياً رياضياً من مختلف أنحاء درعا.

ماهر سليمان مدير المكتب الإعلامي لـ (الهيئة الفرعية للرياضة والشباب بدرعا) قال لـ (كلنا شركاء) إن نادي (جاسم) تمكن الفوز بالكأس بالهدف اليتيم الذي سجله في المباراة النهائية، والتي حضرها المئات من أبناء المناطق المحررة في درعا، بالإضافة للفاعليات الرياضية والثورية في درعا وعلى رأسهم رئيس مجلس محافظة درعا الحرة.

وأضاف أن نادي (جاسم) وصل إلى نهائي البطولة عقب تغلبه على نادي (داعل) ليكون بطل المنطقة الغربية، بينما وصل نادي (نصيب) للنهائي بعد فوزه على نادي (معربة) ليكون بطل المنطقة الشرقية.

وأقيمت المباراة النهائية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل كتائب الثوار في بلدة (المزيريب) بالتعاون مع إداري نادي (المزيريب) الرياضي، بحسب سليمان الذي أكد أن البطولة كانت تشكّل تحدياً للرياضيين في محافظة درعا، كونها أتت عقب فترة من التصعيد العسكري غير مسبوق من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية، والنجاح بتنظيم البطولة يعكس إرادة الحياة لدى أهالي المناطق المحررة.