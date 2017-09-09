15 ألف سوري تمكنوا من الحج

كلنا شركاء: رحمة ذياب- الحياة

تمكن نحو 15 ألف حاج سوري هذا العام من أداء فريضة الحج عبر لجنة الحج العليا، والتي أوضحت في بيان لها أن «الحجاج السوريين تمكنوا من أداء فريضة الحج، وفقاً للاشتراطات التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة الحج بهدف قبول أكبر عدد منهم عبر المكاتب التابعة للجنة في الأردن ودول الخليج، ولبنان وتركيا»، وأكدت اللجنة أن «العام الماضي وصل عدد الحجاج نحو 12 ألف حاج سوري تم قبولهم عبر مكاتب اللجنة». وأوضح إبراهيم درويش (أحد المشرفين على الحجاج السوريين، تابع للجنة الحج العليا)، أن شروط القبول تختلف من عام إلى آخر، بحسب التنسيق مع وزارة الحج السعودية، التي اشترطت هذا العام «إنشاء استمارة تسجيل من ثلاثة أشخاص، حداً أعلى، جميعهم من المحارم، يسجل الطلب باسم الشخص الأكبر سناً»، وكان التسجيل الأولي من أحد الأشخاص في الاستمارة أو من أحد إداريي المجموعات المعتمدين. وكما هو معتاد يلزم أخذ بصمة الحاج في مرحلة التسجيل أو التسديد وتربط مع معلومات وصورة الحاج. وتسديد الكلفة النهائية للحج، وتكون بشكل شخصي من الحاج، علماً بأنها ارتفعت بنسبة 15 في المئة هذا العام، وفقاً لارتفاع متوسط التكاليف خلال أداء فريضة الحج. وأوضح أنه خلال حج العام الماضي تم اعتماد آلية، وهي أن اللجنة قسمت أعداد الحجاج بناءً على نسبتهم في مكان الإقامة، إذ خصص للمقيمين شمال سورية 2500 مقعد، معظمهم سجلوا في مكتب اللجنة في مدينة حريتان شمال حلب، وخصص 2400 تذكرة للحجاج المقيمين في تركيا، كما خصص 2800 حاج سوري مقيم في لبنان، و2200 حاج سوري مقيم في الأردن، و700 حاج سوري مقيم في مصر، إضافة إلى قبول 1700 حاج سوري مقيم في دول الخليج العربي، مثل الكويت، والإمارات، وقطر، إضافة إلى أعداد قليلة من دول العالم، ليصبح العدد الكلي 12 ألف حاج سوري». وفي هذا العام أيضاً تم تقسيم الحجاج بحسب الدول والمناطق وتخصيص مقاعد تختلف عن العام الماضي.

حجاج سوريون يلتقون أبناءهم بعد أعوام الفراق

< أم تسكن الدمام (السعودية) وابنتها الوحيدة قادمة من تركيا، وآخر يسكن جدة (السعودية) مع أبنائه القادمين من ألمانيا، إذ فرقتهم الصراعات وجمعتهم المشاعر المقدسة.

لم تسع الفرحة الحاجة بشيرة طه، التي التقت ابنتها (بيان) في اليوم الخامس من ذي الحجة، على أرض المدينة المنورة، التي بدأت تستقبل الحجاج تمهيداً للوداع، فلم تجد تلك الحاجة وسيلة لتعبر عن فرحتها إلا السجود شكراً لله على رؤيتها ابنتها وأحفادها، وتقول: «بيان ابنتي الوحيدة ولم أنجب غيرها، فهي تعيش في تركيا مع زوجها وأبنائها، وأنا أسكن في مدينة الدمام في منزل أخي، ومضت أعوام طويلة وأنا على أمل اللقاء بها، واليوم التقينا على أطهر بقعة، فالصراخ والبكاء في لحظة اللقاء، مشاعر مختلطة عمتها الفرحة، ولدقائق شعرت بعد رؤيتها أن مطالبي من الدنيا انتهت، وفرحتي كانت في رؤيتها والجلوس معها، فجلسنا في رحاب المدينة المنورة، ندعو الله أن يجمعنا مرة أخرى».

لم تنته المواقف المؤثرة للقاء الحجاج السوريين من دول الشتات بأهليهم وأقاربهم وذويهم القاطنين في السعودية، والذين جاؤوا ضمن حملات الحج الداخلية، لأداء الفريضة ولرؤية بعضهم، وسرد قصص معاناتهم وتمنيهم اللقاء في بلادهم، فاجتمعت مشاعرهم وكلماتهم في الدعاء والابتهال إلى الله أن يزيل معاناتهم، وهذا ما يقوله الحاج أشرف الحمصي، مضيفاً: «التقيت مع أبنائي الذين لم أرَهم منذ 8 أعوام، وكان اللقاء لا يوصف، فهم جاؤوا من ألمانيا، وأنا أعيش في مدينة جدة، والتقينا وسط منطقة المشاعر المقدسة، ومن شدة الفرحة لم نعد قادرين على وصف اللقاء».