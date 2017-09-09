محاولة اغتيال القائد السابق لـ (جبهة ثوار سوريا) في القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

نجا القائد السابق لـ (جبهة ثوار سوريا) الرائد (قاسم نجم) من محاولة اغتيالٍ طالته مساء أمس الجمعة في ريف القنيطرة الأوسط.

وقال الناشط عبد السلام الجولاني لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة الرائد نجم على طريق سويسة شرق بلدة (كودنة) بريف القنيطرة الأوسط، مؤكداً أنه لم يصب نتيجة التفجير.

وتزامنت العملية مع حالة من التوتر في ريف القنيطرة، بعد هجوم جيش خالد يوم أمس على بلدة (العبدلي) جنوب القنيطرة، مسفراً عن مقتل سبعة من عناصر (جبهة ثوار سوريا).