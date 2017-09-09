(الائتلاف) يرفض خروج فصائل الجيش الحر من البادية السورية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رفضه ترحيل فصائل الجيش الحر الموجودة في البادية السورية.

وأفاد بيان للائتلاف نشره أمس الجمعة، أنه يرفض ترحيل “قوات مقاتلة مشهود لها بالشجاعة والثبات إلى خارج الأراضي السورية”، معتبراً أن ذلك يأتي “في وقت تتحرك فيه داعش بحرية في اتجاهات مختلفة على الأراضي السورية أمام مرأى العالم، ومراقبة الأقمار الصناعية لدول كبرى”.

وأضاف بأنه “يدين أية صفقات تجري في البادية على حساب نضالات الشعب السوري وطموحاته المشروعة في انتزاع حريته، وفي محاربة نظام الجريمة والفئوية وتنظيم داعش الإرهابي”.

وأوضح الائتلاف أنه التقى بممثلي فصيلي “قوات الشهيد أحمد العبدو” و”أسود الشرقية”، وتشاور معهما بشأن الخطوات التي يجب القيام بها لوقف إجراءات الترحيل، إن كان عبر التواصل مع المعنيين في الإدارة الأمريكية عن الملف السوري، أو مع جهات صديقة عديدة ومع فصائل الجيش الحر.

ولفت الائتلاف إلى أنه “مازال يواصل جهده، بتفويض من الفصيلين، مع الأشقاء في الأردن وأطراف الدعم”، مبيناً الأخطار الناجمة عن هذا الوضع ودلالاته.

وأكد الائتلاف أن “مسيرة الفصيلين في الجيش الحر تشهد، بأداء متميز في مواجهة نظام الأسد وتنظيم داعش الإرهابيين، وشهداؤهما انتشروا في عموم المناطق السورية”.

واعتبر الائتلاف أن “الذي يجري غير مفهوم أبداً بالنسبة للكثيرين، ويخشى أن يكون جزءاً من ترتيبات أو صفقة مع روسيا والنظام المجرم بشأن البادية السورية وإخلائها من الجيش الحر”.