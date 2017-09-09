كمينٌ ثامنٌ يبتلع 15 عنصراً من (الفرقة الرابعة) في جوبر

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نفّذت كتائب الثوار صباح اليوم السبت (9 أيلول/سبتمبر)، كميناً محكماً على جبهة حي جوبر الدمشقي، قتلت فيه أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام، في وقتٍ تتعرض فيه مدن وبلدات الغوطة الشرقية للقصف العنيف بشكل مستمر.

وأفاد بيان لفيلق الرحمن، نشره صباح اليوم، بمقتل أكثر من 15 عنصراً من قوات (الفرقة الرابعة) في الكمين الثامن الذي نفذته كتيبة الهندسة في فيلق الرحمن، مشيراً إلى أن هذا الكمين يأتي “كخطوة استباقية بعد اكتشاف عدد من الأنفاق كان يتم حفرها باتجاه نقاط الثوار على جبهات حي جوبر الدمشقي”.

ومن جهتها، استهدفت قوات النظام أطراف حي جوبر ومنطقة “الشيملاند” بأكثر من خمسة صواريخ نوع “فيل” صباح اليوم، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية الثقيلة والهاون الأبنية السكنية في بلدة عين ترما، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات في صفوف المدنيين.

وفي مدينة دوما، خرجت مظاهرة يوم أمس عقب صلاة الجمعة، نددت بعدم التزام روسيا بفك الحصار عن الغوطة الشرقية، وقصف بلدات الغوطة، كما نددت بتجار الحرب في الغوطة الشرقية.