مصرع قائد غرفة عمليات محور (السخنة – دير الزور) ومجموعة من عناصره

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ أمس الجمعة، عدداً من ضباط وعناصر قوات النظام، لقوا مصرعهم في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف دير الزور.

وأفادت صفحة “شهداء سوريا” الموالية، بأنه بعد فقدان الاتصال بقائد غرفة عمليات محور (السخنة – دير الزور)، العميد الركن “باسل ناصيف ناصيف”، مع حوالي ٤٥ من عناصر قوات النظام على أطراف مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، تأكد خبر مقتله.

ونشرت الصفحة الموالية نعوة للقتيل، أفادت بأنه ينحدر من قرية الحميري التابعة للقرداحة، وقد قُتل يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر، عن عمر ناهز (47 عاما).

كما نعت صفحة “حزب البعث العربي الاشتراكي فرقة سريجس” الموالية، العقيد الشرف “أحمد سلمان سلوم”، من ضباط مطار حلب العسكري، والذي قُتل أمس في المواجهات مع “داعش” في منطقة الرصافة بريف سلمية، مشيرةً إلى أنه سيتم تشييعه اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقبرة بلدة سريجس التابعة للقدموس بريف طرطوس.

ولقي الملازم “تمام علي ديوب” (السخي)، من قرية بيت السخي بريف طرطوس، مصرعه، إضافة إلى مقتل كل من (“مصطفى عمر الزير” من حي الميدان / بانياس، و”علي اسماعيل سليمان” من قرية الكيمة / صافيتا)، في ريف دير الزور، بحسب صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار”.

وأٌصيب كلٌ من العميد “ابراهيم زكي الحاج”، والعميد “كريم محرز”، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” على جبهة مدينة دير الزور.