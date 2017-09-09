قوات النظام تعلن سيطرتها على (الشولا) وحقل (التيم) بريف دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم السبت (9 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور، منها قرية الشولا جنوب غرب المدينة، وحقل التيم النفطي جنوبها.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة” (الميليشيات) واصلت تقدمها على محور السخنة/دير الزور، وسيطرت على حقل “التيم” النفطي والمناطق المحيطة به، وتتابع تقدمها باتجاه مدينة دير الزور.

كما سيطرت على قوات النظام مساء أمس على قرية “الشولا” جنوب غرب مدينة دير الزور بحوالي 22 كم، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأكد المصدر أن قوات النظام سيطرت أمس مدعومة بالطيران الحربي على جسر الرقة الاستراتيجي، وذلك بالتوازي مع توسيع منطقة السيطرة في محيط الفوج 137، كما تقدمت على الأطراف الجنوبية الغربية من مدينة دير الزور، وسيطرت على تلة علوش المشرفة على منطقة المقابر، إضافة إلى سيطرتها على نقطتي جليل وميلاد في محيط منطقة المقابر.

ومن جانبها، أكدت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، مقتل 12 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط، وتدمير دبابة، إثر هجوم لعناصر التنظيم على مواقع قوات النظام قرب اللواء 137 غرب المدينة، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع روسية قرب قرية “الشولا”.