(قسد) تُعلن بدء حملة (عاصفة الجزيرة) بريف دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت (9 أيلول/سبتمبر)، بدء حملة عسكرية للسيطرة على مناطق في الجزيرة والمنطقة الشرقية للفرات، تحت مسمى (عاصفة الجزيرة).

وقال “أبو خولة” القائد العسكري لمجلس دير الزور العسكري، في بيان مصور اليوم: “نزف البشرى بحملة (عاصفة الجزيرة) والتي تستهدف تحرير ما تبقى من مناطق الجزيرة السورية وشمال الفرات، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشمالي”.

ودعا الأهالي في المنطقة لـ “الالتفاف حول مجلس دير الزور العسكري والانضمام لصفوفه، والابتعاد عن أماكن تواجد تنظيم “داعش” حفاظاً على سلامتهم”.

وأكد “طلال سلو” الناطق باسم ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، في رده على تساؤلات الصحفيين أن مسرح عمليات هذه الحملة هو المنطقة الشرقية للفرات، إضافة إلى ما تبقى من الجزيرة، مضيفاً “أما مسرح عمليات الجيش السوري والقوى الرديفة له هو في المنطقة الغربية وبعدية كل البعد عن المناطق التي تستهدفها هذه الحملة”.

كما أكد أنه لن يكون هناك صدام مع قوات النظام “طالما أن كل قوى لها مسرح عمليات مختلف”.

وأعلن المجلس العسكري بدير الزور المنضوي تحت راية ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، سيطرته على أغلب طريق الخرافي (ديرالزور – الحسكة) وطريق أبو خشب شمال مدينة دير الزور.