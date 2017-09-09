(داعش) يعلن مقتل 40 عنصراً للنظام شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم السبت (9 أيلول/سبتمبر)، مقتل العشرات من عناصر قوات النظام والميليشيات الشيعية قرب قرية حميمة في ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش” عن مصدر عسكري قوله، إن نحو 40 عنصراً من الميليشيات الشيعية وقوات النظام قتلوا في هجوم لمقاتلي التنظيم شمال قرية حميمة في بادية حمص.

ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام سيطرت اليوم على قرى المشيرفة وهبرا وأبو قاطور وأبو لية وجب حبل الشرقية جنوب شرق جب الجراح بريف حمص الشرقي

وأضاف المصدر أن قوات النظام وميليشياته سيطرت على قرى أم صهريج والحرش وعلام شرقي وخربة جب حبل وخربة الحيوانية بريف حمص الشرقي.