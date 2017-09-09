(شهداء القريتين) ينفي نيته الانسحاب من البادية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

نفى لواء شهداء القريتين المقاتل في البادية السورية، الأنباء التي تحدثت عن نيته الانسحاب مع فصائل الجيش الحر في المنطقة إلى الجانب الأردني، وترك نقاط الاشتباك مع الميليشيات الإيرانية وقوات النظام.

وأفاد بيان للواء نشره اليوم على صفحته في “فيسبوك”، بأنه “فككنا الارتباط مع التحالف الدولي كي لا يملي علينا أحد كيف نتحرك وأين نقاتل، وإننا لا زلنا على مبادئ ثورتنا كما عاهدنا أهلنا ودماء شهدائنا على المسير قدماً حتى تحرير بلادنا من رجس الأسد وأعوانه”.

وأضاف “إننا أصحاب الأرض، ولن نحود عن دماء أهلنا وأعراضنا وشهدائهم”.

وأكد سعيد سيف، الناطق باسم قوات (الشهيد أحمد العبدو) في حديث سابق لـ (كلنا شركاء)، أن كل من (قوات الشهيد أحمد العبدو ـ جيش أسود الشرقية) يستعدون لترك مناطقهم في البادية السورية تحت ضغط دولي، موضحاً أنه إلى الآن وجهة المقاتلين التابعين لهذه التشكيلات غير معلومة، وهناك احتمال أن تكون الوجهة الجديدة هي معبر (التنف) على المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

‏وأعلن الائتلاف رفضه ترحيل الجيش الحر في البادية السورية إلى خارج الأراضي السورية، في وقت تتحرك فيه “داعش” بحرية في اتجاهات مختلفة.