(بدل طاقة)… في مقاهي مدينة حلب يدفع الزبون ثمن الكهرباء

زياد عدوان: كلنا شركاء

تداولت الصفحات الموالية للنظام، صورةً لفاتورة مقهى “سويت كافية” في منطقة المحافظة بمدينة حلب، يظهر فيها أن المقهى أضاف على الفاتورة ما أسماه “بدل طاقة” على كل شخص مبلغ “مئة ليرة سورية”.

وأثارت صورة الفاتورة تساؤلات المعلقين عليها، “لماذا يضاف مبلغ مئة ليرة سورية بدل طاقة ليتم تشغيل الطاقة الكهربائية في الوقت الذي أصبحت مدينة حلب تتغذى بثلاثة خطوط كهربائية؟ مع الوعود المتكررة بتحسين الواقع الخدمي للكهرباء”.

ويقع مقهى “سويت كافية” في منطقة المحافظة والتي تعتبر من أشد المناطق تحصينا، وذلك بسبب وجود مبنى المحافظة ضمن المربع الأمني والذي يشهد تواجداً كثيفاً لعناصر الحراسة، كما أن المقهى غالبية زبائنه من عناصر الميليشيات والشبيحة.

وكانت قد تناقلت وسائل إعلامٍ مواليةٍ خبر ظاهرةٍ انتشرت في مطاعم العاصمة دمشق خلال شهر رمضان الماضي، وهي ظاهرة “تسالي رمضان”، والتي أثارت سخرية واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما وصلت إليه حال مطاعم العاصمة من استغلال، وسط غياب الرقابة، الأمر الذي اضطر وزير سياحة النظام إلى النزول للشارع، بعد ورود العديد من الشكاوى.

ونشرت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً لتسالي رمضان التي تقدمها مطاعم دمشق في شهر رمضان، وهي عبارة (حمص حب مسلوق – ناعم سوري مع الدبس – وراحة وبسكوت – فول – قطعة كعك مع جوز الهند – وذرة)، توضع على طاولات الزبائن بشكل إجباري، ويصل سعرها إلى 18 ألف ليرة سورية، بحسب فاتورة نشرها موقع “دام برس” الموالي، قال إنها من مطعم على أوتوستراد المزة يدعى /س/، مصنف على أنه مطعم بنجمتين.