أردوغان: محادثات أستانة المقبلة ستكون نهائية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانة، يوم 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، تعتبر بمثابة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية لحل الأزمة.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، السبت، عقب مراسم استقبال رسمية أقيمت له في قصر أكوردا الرئاسي بأستانة.

وأعرب الرئيس التركي، بحسب صحيفة القدس العربي، عن شكره لنظيره الكازاخي حيال جهوده في حل الأزمات الإقليمية، مشيراً الى أن البلدين يهدفان لتعزيز العلاقات بينهما، وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي ستحتضنها أستانة في 14 سبتمبر الجاري حول الأزمة السورية، مؤكدًا اكتمال المباحثات الأولية وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمثابة مرحلة نهائية.

واستدرك بقوله “أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانة نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف”.

من جهته، أكّد نزارباييف، أن المباحثات السورية في عاصمة بلاده ستستمر بناء على اقتراح من نظيريه التركي، والروسي فلاديمير بوتين.

وقال العميد الركن أحمد بري، رئيس أركان “الجيش الحر”، لعنب بلدي، إن المعارضة قررت حضور المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية خيرت عبد الرحمنوف، صباح اليوم، أن تركيا تعمل بنشاط على القضايا الجوهرية للمفاوضات المقبلة، بما في ذلك مسألة مشاركة المعارضة، مشيرًا إلى أن حضورها “تأكد بشكل مبدئي”

وقاطعت المعارضة محادثات أستانة السابقة، التي جرت في تموز الماضي، ولم تتمكن الدول الضامنة الثلاث حينها، من التوافق على رسم حدود مناطق “تخفيف التوتر”.

وحول برنامج المحادثات المقبل، أكد بري أنه “لم يوضع حتى اليوم”، لافتًا إلى أنه سيتمحور حول وقف إطلاق النار وملف المعتقلين.