أكثر من 120 إسلاموي من برلين غادروا إلى العراق وسوريا

ذكر مسؤول ألماني في ولاية برلين أن اكثر من 120 إسلاموي من برلين التحقوا بـ “بمجاميع إرهابية إسلاموية” في العراق وسوريا في السنوات الخمس الأخيرة. وأشار المسؤول إلى أنه ثبت حتى الآن “مقتل 20 شخصا منهم في منطقة الصراع”.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

قال وكيل وزارة الداخلية في ولاية برلين تورستن أكمان اليوم السبت (التاسع من أيلول/سبتمبر 2017)، أن أكثر من 120 إسلاموي كان قد غادروا العاصمة برلين متوجهين إلى العراق وسوريا في السنوات الخمس الماضية، للمشاركة في القتال مع مجموعات إسلاموية إرهابية أو لدعم “الجهاد” بطرق أخرى.

وأوضح أكمان ردا على طلب موجه من قبل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان برلين، أنه لا توجد معلومات عن الأماكن الحقيقية لتواجد جميع هؤلاء الأشخاص. ومن ضمن الملتحقين بـ”داعش” من برلين، هنالك 45 شخصا يحملون الجنسية الألمانية و15 آخرين يحملون الجنسية الألمانية وجنسية أخرى. وأشار أكمان إلى أنه ثبت حتى الآن “مقتل 20 شخصا منهم في منطقة الصراع”.

وأضاف أن عددا قليلا من الأشخاص سافروا قبل عام 2012. بالإضافة إلى ذلك اختلفت أسباب الملتحقين بـ “داعش” وكانت إما للمشاركة في القتال والسفر إلى المنطقة الحدودية بين تركيا سوريا لدعم المجاميع الإسلاموية الإرهابية، أو بسبب بما يسمى “الهجرة” وتعني الهجرة إلى مناطق تسيطر عليها مجاميع إسلاموية إرهابية.