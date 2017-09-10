وزيران يتفقدان البقر المستورد والموالون يطالبون بتفقد الشعب

معاوية مراد: كلنا شركاء

وصلت إلى ميناء طرطوس على دفعتين الأبقار المستوردة لصالح وزارة زراعة النظام من بين 12 ألف بقرة من المقرر وصولها، الدفعة الأولى تتضمن 600 بقرة والثانية 850 بقرة من النوع الجيد ستصل تباعاً حتى نهاية العام.

وبهذا الخصوص قام كل من وزيري الزراعة والنقل بتفقد الأبقار المستوردة والاطلاع على جودتها، وهذا ما أثار سخرية معلقين ع الخبر المنشور في الصفحات المحلية حيث طالب معلقون بتفقد الرعايا من المواطنين بدلاً من الاطمئنان على صحة الأبقار “بقر بتنزلو تتفقدوا…بس الشعب عيب تنزلو تتفقدو.. انشالله بيطلع البقر مطابق لمواصفات الجودة… موخالصة صلاحيتو.. يعني كان ناقص البلد بقر”.

آخرون رأوا أن المشكلة ليست في البقر بل في ارتفاع أسعار ما تنتجه من الحليب ومشتقاته، وكذلك في أسعار العلف المرتفعة متسائلين “هل وصولها سيحل المشكلة”.

معلق آخر رأى أن أزمة سوريا ليست في البقر قائلاً “صرعتوا راسنا بالبقر تقولي جايبين شي اختراع يحل أزمة”.

ويخشى أحد المعلقين من أن تكون الأبقار المستوردة مصابة بالجنون وتكون كالعادة صفقات فاسدة.

أما بخصوص صفقة الأبقار فقد نشرت مواقع مؤيدة مواصفاتها الممتازة في أنها تعتبر من أجود الأبقار سلالة وانتاجية وتنتج ما بين 9 الى 10 طنا من الحليب سنويا وسيتم بيعها الى 2800 مكتتب من المزارعين كمرحلة اولى بقرض ميسر لمدة خمس سنوات.