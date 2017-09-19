فتيات كرديات يفتتحن محلاً لصيانة الحواسيب في الحسكة

سامية لاوند: كلنا شركاء

في خطوة تعد الأولى من نوعها في مدينة الحسكة، قامت ثلاث فتيات كرديات من المدينة بفتح محل لصيانة الحواسيب بعد أن خضعن لدورة تدريبة مدة ثلاثة أشهر في مركز آشنا وبدعم من منظمة شار للتنمية.

وتقوم (هيفي سليمان، سيماف معو، أفين حسين) بإدارة محل الصيانة بعد أن أثبتن جدارتهن في الدورة، والحصول على الخبرة الجيدة، وبالتالي الدخول إلى سوق العمل في خطوة تعد جديدة من نوعها على مستوى المدينة وريفها.

“هيفي سيلمان” إحدى الفتيات اللواتي يعملن في محل صيانة الحواسيب قالت “قمنا بفتح محل صيانة الحواسيب في 6/7/2017″، وأوضحت القول “المشروع تم تنفيذه في منظمة آشنا من قبل منظمة شار وبدعم من منظمة (lRD).

وأضافت “سليمان” في سياق حديثها لـ (كلنا شركاء)” “المشروع نُفذ خلال ثلاثة أشهر، وتعلمنا في هذه المدة صيانة الحاسوب وتصليحه”، وأكدت كذلك “هدف المشروع هو إشراك المرأة في سوق العمل”.

وتعد مدينة الحسكة إحدى المدن السورية التي كانت تتخذ الطابع الشرقي من جهة عمل المرأة، ولعل ظهور المنظمات النسائية المطالبة بحقوق المرأة والتوعوية لضرورة عملها كمنظمة المجتمع المدني والديمقراطي ccsd وشبكة “اناهي” كانت ذات تأثير قوى لتدير المرأة اليوم مجال عمل خاص بها دون أن تتعرض لضغوطات المجتمع والنظرة الدونية لعملهن.

وتابعت “هيفي سليمان” حديثها لـ (كلنا شركاء) “قمنا بفتح المحل وهي أول تجربة للفتيات في هذا المجال في مدينة الحسكة. المجتمع لم يرفض الفكرة، بل على العكس كانت آراؤهم إيجابية وشجعتنا على الاستمرار في هذه الخطوة”.

وتهدف منظمة شار ومركز آشنا وعدد آخر من منظمات تمكين المرأة في عموم محافظة الحسكة إلى كسر طوق الحواجز المجتمعية، والتأكيد على قدرة المرأة العمل في مختلف المجالات بما يتلاءم مع بنيتها الفيزيولوجية.