الأمم المتحدة: تصريحات دي ميستورا أُسيئ فهمها

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حاولت الأمم المتحدة احتواء تداعيات تصريحات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا “ستفان دي ميستورا” التي أثارت غضب المعارضة السورية.

ونقل موقع “الجزيرة” عن ستفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قوله إن حديث دي ميستورا حول “دعوة المعارضة السورية لإدراك أنها لم تفز بالحرب، قد أُسيئ تفسيره”.

وأضاف أن دي ميستورا “قصد في كلامه أن أحداً لا يمكنه الادعاء بفوزه في هذه الحرب”.

وتابع دوجاريك قائلاً “من المهم أن تستجيب الحكومة والمعارضة لنداءات المجتمع الدولي، فتظهر الحكومة استعداداً حقيقياً للتفاوض، وتقوم المعارضة بتعزيز وحدتها ومواقفها المشتركة بصورة تحقق المضي قدماً في العملية السياسية وفقاً للقرار 2154”.

وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور (رياض حجاب) قد نشر عدة تغريدات على حسابه في تويتر انتقد فيها تصريحات دي ميستورا عن هزيمة المعارضة السورية، واعتبرها هزيمة للوساطة الأممية في تسوية الأزمة السورية.

من جهته دعا رئيس وفد المعارضة السورية لجنيف نصر الحريري مجلس الأمن إلى التعامل مع منتهكي القرارات الدولية بسوريا وعلى رأسهم بشار الأسد كمجرمي حرب، وذلك في ضوء ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.

ووصف الحريري -خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول- تصريحات دي مستورا بشأن عدم قدرة المعارضة على هزيمة النظام عسكرياً بأنها “صادمة ومخيبة للآمال، وتتطابق مع الأجندة الروسية”.

وتأمل الأمم المتحدة -وفق ما أوضح دي ميستورا- بإطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين وفدي النظام والمعارضة في أكتوبر/تشرين الأول بجنيف.