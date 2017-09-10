كشف ملابسات مقتل معلمةٍ وشقيقها في (خان شيخون)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن جهاز الشرطة التابع لهيئة تحرير الشام أمس السبت 9 أيلول/سبتمبر، كشف ملابسات جريمة قتلٍ وقعت في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، راح ضحيتها معلمةٌ وشقيقها.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عن “مهند اليوسف” مسؤول جهاز الشرطة التابع للهيئة في مدينة خان شيخون، قوله إنهم تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل “حسام ولميس النسر” من أهالي مدينة خان شيخون، واحتجزوا الفاعل “مصطفى خالد النسر” بعد توفر الأدلة والقرائن بحقه.

وأضاف “مهند” أن “مصطفى” أقر بإقدامه على إعطاء جرعة مخدر لـ “حسام” على أنها دواء للحساسية، وقال: “وبعد سريان مفعوله أقدم على إطلاق النار عليه، ثم دعا “لميس” إلى شقة أخيها المقتول، ليطلق عليها أيضاً النار ويطعنها بسكين عدة طعنات نافذة.

ونوه “اليوسف” إلى أنه “بعد تنظيم الضبط وجمع القرائن عن القضية تمت إحالة الجاني للقضاء الشرعي لينال عقابه العادل”، دون أن يتطرق للأمور التي دفعت القاتل إلى ارتكاب الجريمة.

وكان أهالي مدينة خان شيخون قد استفاقوا يوم الإثنين 4 أيلول/سبتمبر على جريمة قتل، راح ضحيتها معلمةٌ وشقيقها، وُجدا في نزلهما وقد تم ذبحمها بالسكاكين وإطلاق النار عليهما، دون معرفة الفاعل.