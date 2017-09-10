قتلى وجرحى لقوات النظام بهجومٍ استهدف حاجزاً لها جنوب حلب

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام مساء أمس السبت 9 أيلول/سبتمبر، مقتل 9 عناصر لقوات النظام وإصابة آخرين، بهجومٍ استهدف حاجزاً على طريق (إثريا – خناصر) جنوب حلب.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن القائد العسكري في الهيئة “عزام الشامي”، قوله إنهم اقتحموا الليلة الماضية حاجز “مراغة” الواقع على طريق “إثريا – خناصر” في ريف حلب الجنوبي.

وأشار “عزام” إلى أنه “استمر الاشتباك لأربع ساعات قُتل خلالها ما يقارب 9 عناصر من قوات النظام، وعدد من الجرحى، قبل أن ينحاز المجاهدون إلى مواقعهم بسلام”.

وفي ريف حماة الجنوبي، يخوض عناصر الهيئة اشتباكات عنيفة مع قوات النظام على جبهة “عيدون”، وقوات النظام تستهدف منطقة “السطحيات” بالمدفعية الثقيلة، في حين تستهدف سرية المدفعية التابعة للهيئة بالقذائف الصاروخية والهاون مواقع قوات النظام في محطة “الزارة”.