(غضب الفرات) تسيطر على حي المرور في مدينة الرقة

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أعلنت الميليشيات المشاركة في حملة (غضب الفرات) اليوم الأحد (10 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على حي المرور في مدينة الرقة، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وفي إطار حملة (غضب الفرات) لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، والتي بدأت في السادس من حزيران الماضي، أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) صباح اليوم سيطرتها على حي المرور في المدينة، واستولت على عربتين مفخختين، وأسقطت طائرة استطلاع، بحسب وكالة “هاوار”.

وأشار موقع (قسد) إلى أن أحياء النهضة غربي مدينة الرقة، والمنصور والثكنة وسط المدينة، تشهد معارك قوية بين ميليشيات سوريا الديمقراطية وتنظيم “داعش”، مشيراً إلى إحراز تقدم في تلك الأحياء على حساب التنظيم، ومقتل 19 عنصراً للتنظيم خلال الاشتباكات.

كما قُتل 11 عنصراً للتنظيم أثناء استهداف (قسد) لعربة عسكرية في حي المنصور كانت تقلهم، بالإضافة إلى استيلائها على مستودع للأسلحة وعربة مصفحة أثناء التقدم في حي المنصور، وعربتين كانتا معدتان للتفجير في حي الثكنة.

وقد بلغ عدد الأحياء التي تسيطر عليها (قسد) في مدينة الرقة 16 حياً، بمساحة أكثر من 70 في المئة من المساحة الكلية للمدينة.

ومن جهتها، أكدت وكالة “أعماق” المقربة من “داعش”، مقتل عنصرين من (قسد)، وإصابة آخرَين خلال اشتباكات في حي الفردوس بمدينة الرقة.