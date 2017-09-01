(الائتلاف) يدعو التحالف الدولي لحماية المدنيين والجيش الحر في البادية السورية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة السورية التحالف الدولي، لحماية المدنيين وفصائل الجيش الحر في البادية السورية، وتمكين الأخيرة من التصدي لـ “الميليشيات الإرهابية بكافة أشكالها”.

وأفاد تصريح صحفي للائتلاف، نشره صباح اليوم الأحد (10 أيلول/سبتمبر) على موقعه الرسمية، بأن المدنيين في البادية السورية والذين يقطنون مخيمات تعاني ظروفاً صعبة، إضافة لمقاتلي الجيش الحر، يتعرضون لتهديدات متواصلة بالقصف من قبل الطيران الروسي وطيران النظام، إلى جانب الاعتداءات المستمرة من قبل الميلشيات الإيرانية.

وأضاف “يتعرض هؤلاء لضغوط متواصلة من أجل تهجيرهم من تلك المناطق، في الوقت الذي يصر فيه المقاتلون، من جيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو، على مواصلة التصدي لمرتزقة الحرس الثوري الإيراني وتنظيم داعش الإرهابيين، وحماية أهالي المنطقة، وغالبيتهم من المهجرين بفعل جرائم الأسد”.

ودعا الائتلاف التحالف الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والمقاتلين، وأن يشمل وقف إطلاق النار المنطقة بشكل كامل، ووقف التهديدات الصادرة عن الطيران الروسي، وطالب بتمكين مقاتلي الجيش الحر من التصدي للميليشيات الإرهابية بكافة أشكالها.

وأثنى الائتلاف على الجهد الذي تبذله الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة البادية السورية، والسعي لتوفير متطلبات حياة كريمة للمدنيين، وأكد على الروابط المتينة بين الشعبين السوري والأردني، وحرص الائتلاف على تقويتها وتعزيزها، ودور الأردن البناء في تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة.