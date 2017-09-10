قوات النظام تسيطر على كامل أوتوستراد (دير الزور – دمشق)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الأحد (10 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على كامل الأوتوستراد الدولي الواصل بين مدينتي دير الزور ودمشق، بعد نحو أربع سنوات على سيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء واسعة منه.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام وميليشياته سيطرته على كامل الأوتوستراد الدولي الواصل بين دير الزور – دمشق مروراً بمدينتي السخنة وتدمر، وذلك بعد التقاء قوات النظام المتقدمة من محور الشولا – السخنة بالقوات المتواجدة في منطقة البانوراما المدخل الرئيسي لمدينة الزور من الجهة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن الأوتوستراد الدولي خرج عن العمل في المنطقة الممتدة بين السخنة – دير الزور منذ 4 أعوام.

كما سيطرت قوات النظام على شركة الكهرباء غرب مطار دير الزور بعد عملية بعد إزالة الالغام والعبوات المزروعة في محيطها، ووسعت مناطق سيطرتها في الفتحة التي دخلت قوات النظام منها إلى مطار دير الزور العسكري وحيي الطحطوح وهرابش، حيث سيطرت أيضاً على سريتي جنيد والحرس الجمهوري ومنطقتي المعامل والمقابر جنوب المدينة.

وأكد “الإعلام الحربي” أن قوات النظام وميليشياته نحاصر أعداداً من عناصر تنظيم “داعش” في عدة مواقع في محيط حقل التيم النفطي قرب مدينة دير الزور.