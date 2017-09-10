ناسفةٌ تستهدف مقراً لـ (البنيان المرصوص) في درعا البلد

إياس العمر: كلنا شركاء

أُصيب القائد العسكري لفرقة (أسود السنة) صباح اليوم الأحد 10 أيلول/سبتمبر، بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ في أحد مقار كتائب الثوار في الأحياء المحررة من درعا البلد.

وقال الناشط هاني العمر، إن عبوة ناسفة انفجرت بمقر يتبع لغرفة عمليات (البنيان المرصوص) بدرعا البلد صباح اليوم، أثناء اجتماعٍ لقادة عددٍ من كتائب الثوار في المنطقة.

وأضاف العمر في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن التفجير أدى لإصابة القائد العسكري للفرقة (أبو محمد الجبل) بجروح متوسطة، نُقل على إثرها إلى إحدى النقاط الطبية القريبة في المنطقة، مشيراً إلى أن القيادي (الجبل) هو أحد قادة غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، وأنه قد تعرض لمحاولتي اغتيال منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح أن التفجير هو الثالث من نوعه في الأحياء المحررة من درعا البلد منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، فالتفجير الأول حدث بمستودع الآليات الثقيلة لغرفة (البنيان المرصوص) منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، بينما استهدف التفجير الثاني أحد مقار الفرقة مطلع شهر آب/أغسطس الماضي.