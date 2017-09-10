(قسد) تقتحم المدينة الصناعية في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) المشاركة في حملة (عاصفة الجزيرة)، اليوم الأحد (10 أيلول/سبتمبر)، دخولها المدينة الصناعية شمال مدينة دير الزور، والاشتباك مع تنظيم “داعش”.

وأفاد موقع “قسد” بأنه في إطار حملة (عاصفة الجزيرة) التي أعلنتها (قسد) يوم أمس، استطاعت الفصائل المنضوية تحت لواء مجلس دير الزور العسكري من دخول المدينة الصناعية بدير الزور.

وأضاف بأن مجلس دير الزور العسكري وصل اليوم إلى أولى شوارع المدينة الصناعية ودارت اشتباكات مع تنظيم “داعش”، استطاع المجلس خلالها التوغل داخل المدينة الصناعية، في حين يحاول التنظيم عرقلة تقدمه من خلال استخدام المفخخات والانتحاريين.

وأشار إلى أن تنظيم “داعش” كان قد تحصن داخل المدينة الصناعية وذلك بالإكثار من الخنادق وتحضير المفخخات والألغام الأرضية، موضحاً أن اشتباكات عنيفة تدور في شوارع المدينة الصناعية وسط تقدم ملحوظ لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قد أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس السبت 9 أيلول/سبتمبر، بدء حملة عسكرية للسيطرة على مناطق في الجزيرة والمنطقة الشرقية للفرات، تحت مسمى (عاصفة الجزيرة).

وأشارت إلى أن أهمية الحملة تكمن في قطع الإمدادات عن تنظيم “داعش” المحاصر في مدينة الرقة، فقد كان عناصر التنظيم يشنون هجمات ضد قوات (قسد) من الخارج قادمين من مناطق شرق الفرات وخاصة بعد التقدم الكبير الذي حققته (قسد) وتمكنت من السيطرة على نحو 70 في المئة من مدينة الرقة.