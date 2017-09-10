(الأسايش) تُغلق مدارس حي غويران في الحسكة وتعتقل مدرسين

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داهمت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د”، اليوم الأحد (10 أيلول/سبتمبر)، حي غويران ذو الغالبية العربية في مدينة الحسكة، وأغلقت المدارس في الحي، واعتقلت عدداً من المدرسين.

وأفاد موقع “الخابور” بأن دوريتين مكونتين من حوالي 30 عنصراً من قوات الأسايش داهمتا حي غويران، وأغلقتا المدارس بشكل كامل، وذلك على خلفية رفض إدارات المدراس استلام الكتب المدرسية التي أعدتها هيئة الإدارة والتعليم التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب “ب ي د”.

وأضاف أن عناصر الأسايش اعتدوا على الموجهَين التربويين (إبراهيم خليف) و(خالد السليمان)، واعتقلوهما وقادوهما إلى جهة مجهولة.

وشهد حي غويران في الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة ضد سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي، وفرضه للمنهاج باللغة الكردية في المناطق العربية، الأمر الذي خلق حالة غضب وغليان واسعة بين الأهالي في المحافظة.

وكانت قد اعتقلت قوات الأسايش يوم الخميس 24 آب/أغسطس المنصرم، مدراء مدارس شاركوا في اعتصامٍ قبل يوم من اعتقالهم، احتجاجاً على قرار هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية، بإغلاق المدارس التابعة للنظام وفتح مدارس أخرى تدرس معظم المنهاج الدراسي باللغة الكردية.