عناصر النظام في دير الزور يذبحون شخصاً بتهمة الانتماء لـ (داعش)

سعيد جودت: كلنا شركاء

نشرت صفحة “فرات بوست” تسجيلاً مصوراً يظهر فيه عناصر من قوات النظام، يقومون بإعدام شخص ذبحاً بالسكين، بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، وقالت الصفحة إن العملية تمت يوم الجمعة 8 أيلول/سبتمبر، في منطقة المقابر جنوب مدينة دير الزور.

ويظهر في التسجيل المصور، نعتذر عن نشره لقساوة المشاهد فيه، والذي مدته 35 ثانية، عناصر للنظام يحمل أحدهم سكيناً يقفون فوق شخص مكبل اليدين ومرمي على الأرض، وقال أحد العناصر في التسجيل: “قامت المجموعة المقاتلة اليوم وبعد عملية دقيقة، باقتحام القمر وأسر هذا الداعشي”.

وبعدها يبدأ أحد عناصر النظام بذبح الشخص وهو يردد: “كرمال الشهداء اللي راحت، وكرمال الملازم نبيل”، وأضاف “هذا مصير الدواعش يا شباب… الذبح”.

أثار التسجيل المصور ردوداً غاضبةً على الطريقة التي قُتل بها هذا الشخص، والتي تماثل طرق “داعش” في الانتقام من خصومه، وقال أحدهم معلقاً: “المليشيات الطائفية ودعاة العلمانية والحقد الطائفي الدفين أول من بدأ بالذبح قبل أن نرى داعش وقتل نص مليون سوري وتشريد نص الشعب السوري أكبر إرهاب بالتاريخ، لعنة الله عليكم أقذر ملة عرفها البشر عملاء اليهود والمجوس والروس والأميركان”.

وأضاف آخر: “ليش اول مرة يذبحون؟ من كم يوم ذبحو عائلات بحماه من بين القتلى اطفال ونساء، عليهم من الله ما يستحقون هم ومن يدافع عنهم من القذرين المؤيدين”. وقال آخر: “هل يجوز للمليشيات الطائفية ذبح الناس بغض النظر عن هوية الشخص؟ داعش قامت الدنيا لأنهم يذبحون والنظام وميليشياته مسموح لهم، هل يجوز هذا لأي من كان؟ إنه إجرام ويجب المحاسبة عليه”.