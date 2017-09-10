مقاتلاتٌ روسية تستهدف ثوار البادية بغازات سامة لأول مرة

محمد كساح: كلنا شركاء

قالت فصائل البادية السورية إن مقاتلات روسية استهدفت مواقعها بالقرب من الحدود الأردنية بقنابل تحوي غاز الكلور والفوسفور الأبيض في محاولة للضغط على ثوار البادية عقب رفضها مقترحٍ لتسليم البادية والانسحاب نحو الأردن.

وقال “سعد الحاج” مدير المكتب الإعلامي لجيش أسود الشرقية لـ (كلنا شركاء) إن الطيران الروسي قصف مواقع أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو في عمق البادية بقنابل تحوي غاز الكلور والفوسفور الأبيض دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

و تابع الحاج “المقاتلات الحربية الروسية قصفت مواقعنا بستّ غارات في مواقع متفرقة بالقرب من محروثة باتجاه الساتر على الحدود السورية – الأردنية”.

وعلق الحاج بالقول “يحاول الروس الضغط على الفصائل خاصة أننا رفضنا وقف العمليات العسكرية ضد النظام ومغادرة المنطقة نحو الاراضي الأردنية”.

وأضاف المسؤول الإعلامي “عملياً هذه هي المرة الأولى التي تتعرض من خلالها البادية للقصف بالفوسفور والكلور”، مؤكدا أن ذلك للضغط عليهم للرضوخ للقرار الدولي القاضي بانسحاب الثوار من البادية.

ولفت الحاج إلى أن المعارك في البادية لازالت جارية مشيرا إلى أن أغلب المعارك وأعنفها تجري في ريف السويداء الشرقي.