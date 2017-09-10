الطيران الإسرائيلي يفتح جدار الصوت في سماء السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

فتح الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد، جدار الصوت في سماء محافظة السويداء بالتزامن مع مناوراتٍ عسكريةٍ أجراها الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وقال الناشط سعيد الشعراني لـ (كلنا شركاء) إن الطيران الحربي الإسرائيلي فتح جدار الصوت صباح اليوم فوق ريفي درعا الشرقي والسويداء الغربي، وقد شن عدداً من الغارات الوهمية فوق مطار (الثعلة العسكري) غرب السويداء، ومطار (خلخلة العسكري) شمال السويداء.

وأضاف أن تحليق الطيران الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب السوري هو الأول من نوعه منذ أشهر، كما أن الطيران الحربي غاب عن سماء محافظتي درعا و السويداء منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي في مناطق جنوب غرب سوريا.

في السياق، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي حلّق في أجواء الجنوب وصيدا قرابة الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، وقال الجيش اللبناني في بيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تخترق كثيراً الأجواء اللبنانية، لكن قلما تطير على ارتفاع منخفض بهذا الشكل، فيما لم يرد تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الإعلام الحربي، التابع لـ”حزب الله”، أنّه “في إطار المناورات العسكرية التي يجريها العدو شمال فلسطين المحتلة، خرقت طائرات العدو جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا ومنطقة الزهراني”.