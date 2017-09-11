 نصيب البلد من سوريي ألمانيا .. 67 مليون يورو؟

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ارتفعت التحويلات المالية من المهاجرين السوريين في المانيا إلى سورية من 18 إلى 67 مليون يورو، بينما لا تزال تركيا تحتل المرتبة الأولى بفارق كبير في مقدار الأموال التي يحولها إليها المهاجرون في ألمانيا منذ سنوات، حيث تزيد عن 800 مليون يورو.

و بلغت قيمة الأموال التي قام مهاجرون عاملون في ألمانيا بتحويلها إلى أسرهم في أوطانهم خلال العام الماضي نحو 4.2 مليار يورو، و ذكرت صحيفة “فيرتشافتسفوخه” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات البنك المركزي الألماني أن قيمة هذه التحويلات ارتفعت بصورة غير مسبوقة العام الماضي بمقدار نحو 700 مليون يورو مقارنة بعام 2015.

وبحسب بيانات البنك، فإن التحويلات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي شرقي القارة على وجه الخصوص تسجل ارتفاعا قويا منذ أعوام.