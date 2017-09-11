صحيفة روسية: موسكو استهدفت دير الزور بـ (أب القنابل)

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قالت صحيفة روسية إن القوات الجوية الروسية أطلقت أقوى قنبلة غير نووية والتي تسمى “أب كل القنابل”، بالقرب من مدينة دير الزور.

وأشارت وكالة “سبوتنيك” إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا هذه الأسلحة في القتال الحقيقي، مشيرةً أن قوة انفجارها يعادل 44 طناً.

وقالت الوكالة الروسية إن تكون هذه الضربة قد تكون قتلت “وزير الحرب” لـ “داعش”، غولمورود حاليموف، وأكدت هذه المعلومة من قبل وزارة الدفاع الروسية اليوم.

وقال رئيس تحرير مجلة “أرسنال أوتيتشيستفو”، فيكتور موراخوفسكي: “إن هذه القنبلة الروسية في الحقيقة أقوى قنبلة غير نووية في العالم”.

وعلق نائب رئيس تحرير المجلة نفسها على أنباء صحيفة The Drive قائلا: “إن استخدام (أب كل القنابل) لا لزوم له، بالنظر إلى الوضع في المنطقة المحددة. وأنا لا استبعد أن تكون روسيا قد استخدمت في دير الزور ذخائر تنفجر بقوة، كما استخدمتها مرات عديدة في أفغانستان عندما احتاجت أن تضرب الأهداف المتواجدة تحت الأرض التي لا تصل إليها الذخيرة العادية”.