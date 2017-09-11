أقوى ثلاثة تطبيقات لا غنى عنها في أي هاتف أندرويد لحمايته من السرقة!

كلنا شركاء: محمد حمزة اراجيك

ماذا تفعل إن سُرق هاتفك غدًا؟ الجميع مُعرض لسرقة هاتفه أو ضياعه في أي وقت من أوقات يومه، ولذلك كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات تجاه تلك المشكلة، واليوم نأتي لك بتطبيقات يجب أن يكون أحدها على الأقل على هاتفك؛ كي تستطيع استرجاع الهاتف إذا ما سرق أو تحديد مكانه إذ فقدته في أي وقت كان.

Lookout

يحتوي تطبيق lookout على مميزات أمان مختلفة مجمعة في مكان واحد، فهو ليس متتبع لجهازك فقط، بل يعمل كمضاد للبرمجيات الخبيثة أيضًا. النسخة المجانية من التطبيق تحتوي على خاصية تحديد مكان الجهاز إذا ما فُقد بالإضافة إلى فحص التطبيقات المحملة على الجهاز للتأكد من سلامتها، رُبما لن تحتاج الخاصية الأخيرة إلّا في حالة إذا ما كنت تقوم بتنصيب تطبيقات من خارج المتجر جوجل للتطبيقات.

إما إذا كنت على استعداد للدفع لاستخدام النسخة المدفوعة من التطبيق، فستحصل على مميزات أكثر من ذلك …، النسخة المدفوعة تحتوي على ميزة التصفح الآمن والتي تقوم بتحذيرك إذا ما كان هناك خطر أثناء تصفحك للإنترنت، بالإضافة إلى وجود ميزة privacy Advisor “مستشار الخصوصية”، والتي تقوم بتعديل الأذونات الخاصة بالبرامج لما هو أفضل (هذه الخاصية متوافرة في أندرويد مارشملو وما أحدث فقط)، كما أنّك تستطيع إغلاق الهاتف عن بعد أو حذفه تمامًا، بالإضافة إلى إمكانية أخذ نسخة احتياطية من الجهاز وسجل المكالمات.

تكلف النسخة المدفوعة 3$ شهريًا أو 30$ سنويًا، إذ لم تكن تنوي شراء النسخة المدفوعة فإنّ التطبيق لا يوفر الكثير من المميزات في النسخة المجانية، ولذلك أنصحك باختيار تطبيق آخر في هذه الحالة.

Cerberus

أتتذكر قصة الطالب الذي قام بجعل هاتفه يتعرض للسرقة عن عمد حتى يراقب اللص وما يفعله؟ إذ لم تكن تعرف تلك القصة فأنصحك بقراءة المقال التالي فقد فاتك الكثير!

استخدم ذلك الطالب برنامج Cerberus في عملية المراقبة تلك، وهو تطبيق احترافي جدًا يحتوي على مميزات لا حصر لها، حيث يمكنك من التحكم بالهاتف بالكامل عن طريق الإنترنت أو الرسائل العاديّة، إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت يُمكنك بالتحكم بالجهاز عن طريق إرسال رسائل تحمل مجموعة مختلفة من الأوامر التي تمكنك من فعل كل ما يخطر على بالك من التجسس على المكالمات أو قراءة الرسائل وسجل المكالمات، التصوير باستخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية … إلخ!

لقد تناولت شرح التطبيق بالتفصيل في مقالٍ سابق لي، أنصحك بالاطلاع عليه لتلم بكل مميزات هذا البرنامج الاحترافي … Cerberus، هو التطبيق الذي أنصح به أي شخص يسعى لحماية جهازه من السرقة.

Prey

يقوم تطبيق “prey” بوظيفة واحدة فقط وهي “تتبع أجهزتك”، ولكنه يقوم بها على أمثل وجه … يعمل تطبيق prey على جميع نظم التشغيل المعروفة، ولذلك لا يُمَكِّنك من تتبع هاتفك فقط بل تتبع جميع أجهزتك من حاسوبك المحمول أو اللوحي إلى جميع هواتفك بالجملة …، وكل ذلك من مكان واحد فقط.

إذا ما حدث وفقدت أحد أجهزتك فكل ما عليك هو الدخول إلى موقعهم الإلكتروني ومن ثم التحكم به، حيث يُمكنك جعل الجهاز يلتقط صور من خلال كاميرته أو إرسال موقعه الجغرافي، إظهار صورة معينة على شاشة أو إطلاق صوت عالٍ لتحديد مكانه وخلافه …، فمع prey جميع أجهزتك محميّة من مكان واحد فقط.