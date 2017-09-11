أرقام خيالية لرسوم التعليم الموازي في سورية

معاوية مراد: كلنا شركاء

نشرت مواقع محلية قائمة برسوم التعليم الموازي للعام الدراسي 2017-2018 للمستجدين هذا العام أي أن القرار لا يشمل من سجلوا سابقاً.

الأرقام كانت مرعبة للطلبة وذويهم خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، والدخول القلية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام وحتى الخاص.

فعلى سبيل المثال التسجيل في كلية الطب يكلف 200 ألف ليرة سورية أي حوالي 400 دولار في السنة الأمر الذي استهجنه كثير من المعلقين كون الدراسة لست سنوات كلفتها ما يتجاوز 2400 دولار وهذا مرهق لموظف راتيه لا يتجاوز 50 دولار شهرياً.

الارتفاعات الجديدة على الرسوم تجاوزت قيمتها 40000 ليرة على الاختصاص مثل الهندسات والطب البشري وهي تتطلب سنوات دراسة اكثر من بقية الفروع.

وفيما يلي القائمة التي تم نشرها:

١-كلية الآداب 70 ألف

٢-كلية العلوم 75ألف

٣-كلية الحقوق والاقتصاد والتربية 60 بعد أن كانت 50 ألف

٤-كلية الهندسة الزراعية 100بعد أن كانت 60الف

٥-كليات الفنون الجميلة 150 ألف

٦-الهندسات 150الف بعد أن كانت 110الف

٧-كليات الطب والأسنان والصيدلة 200الف بعد أن كانت 160الف.