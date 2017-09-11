ريفي: إيران و(حزب الله) دمرا العالم العربي!

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رأى الوزير السابق أشرف ريفي أن اشتداد الحملة السعودية على إيران و”حزب الله”، تأتي في إطار الرد على ممارسات إيران وجماعاتها الإرهابية التي دمرت العالم العربي وأغرقته بالدماء والفوضى، مؤكدا أن بيان الرياض كان واضحاً في ضرورة مواجهة المخططات الإرهابية التي تريد استهداف العالم العربي وزعزعة استقراره، كما هي الحال في سورية والعراق واليمن ولبنان.

واشار ريفي في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، الى ان مواقف الوزير السعودي ثامر السبهان تعكس بوضوح الموقف السعودي من إيران و”حزب الله”، مشيراً إلى أن اللبنانيين “الذين يقدرون للمملكة والدول الخليجية مواقفها المشرفة تجاه لبنان”، لا يمكن أن يوافقوا على سياسات إيران و”حزب الله” التي ضربت استقرار الدول العربية واستباحت أمنها.