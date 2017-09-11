إنقاذ ثلاثمئة لاجئ سوري قبالة قبرص

كلنا شركاء: الجزيرة

أعلنت الشرطة القبرصية يوم الأحد إنقاذ 305 لاجئين سوريين كانوا على متن مركبين مقابل السواحل الشمالية الغربية للجزيرة المتوسطية، وهو العدد الأكبر من اللاجئين الذين ينقذهم جهاز خفر السواحل القبرصي في يوم واحد منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.

وأفادت الشرطة بأن اللاجئين -ومن بينهم ثلاثون امرأة و73 طفلا- انطلقوا من مرسين في تركيا ودفع كل منهم مبلغ ألفي دولار للمهربين، وسينقل اللاجئون الذين بدوا بصحة جيدة إلى مركز استقبال في نيقوسيا، في حين نقلت سيدة ورضيعها إلى المستشفى.

وتم رصد الزورقين وهما يبحران إلى شمال غربي قبرص ويعتقد أنهما انطلقا من مدينة مرسين الساحلية التركية، وذكر متحدث باسم الشرطة أنه “تم قطْر الزورقين من أجل سلامتهما”.

وقالت الشرطة إنها تستجوب سوريًا يعتقد أنه كان يقود أحد الزورقين، ويفترض أن يمثل أمام محكمة بمدينة بافوس جنوب شرقي البلاد.