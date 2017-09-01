حسين الديك (يتوعد) عناصر الأمن في مطار بيروت

كلنا شركاء: النهار

حال من الغضب شعر بها رواد التواصل الاجتماعي في لبنان تحديداً، بعدما تم التداول بخبر إقدام الفنان السوري حسين الديك على شتم أحد عناصر قوى الأمن في مطار “رفيق الحريري الدولي” بعد رفض إدخال إحدى الآلات الموسيقية. وبحسب ما تم التداول، فإنّ الديك غضب من رفض عنصر قوى الأمن السماح له بإدخال الآلة فهدده بنبرة حادة باللجوء إلى أحد الضباط النافذين وإدخاله السجن، ما دفع بالناشطين إلى المطالبة بمنعه دخول لبنان.

وأكدت مصادر أمنية لـ”النهار” الحادثة، موضحة: “أثناء مرور الديك وفرقته الموسيقية، كان أحدهم يحمل ناياً بطول 80 سنتمتراً، وعند المرور على آلة الكشف “سكانير”، سأل العسكري زميله الأعلى منه رتبة، إذا كان بالامكان تمرير هذه الآلة ونقلها إلى الطائرة، وسمح المسؤول بنقلها، إلا أن الديك وفي أقل من دقيقتين، أخذ يصرخ بصوت عالً: “إلي عم بصير في المطار هو عرقلة للفنانيين وأنا سأتصل باللواء عباس ابراهيم”، من دون أن يحترم العسكريين الذين يؤدون مهماتهم المطلوبة. ويشار إلى أن الديك كان متوجهاً إلى تونس.

وما حصل كان مدار نقاش بين كبار الضباط والمسؤولين في المطار، بغية منع تكرار ما فعله الديك من تجاوز تجاه الأجهزة المعنية في المطار. ووفق المصادر: “هناك رأي بأنه في حال تكرار مثل هذا المشهد لا مانع من توقيف الفاعل والمتجاوز”، وأضافت: “اللواء ابرهيم وإذا كان على معرفة بالديك، فهو لا يقبل ولا جهاز الأمن العام في المطار بمثل هذه التجاوزات والخروق الفنية”.

(الصور عن مواقع التواصل الاجتماعي)

وتم التداول بصور للديك من داخل المطار، مع مطالبات بأن تتخذ السلطات المعنية قراراً يقضي بمنع الديك من الدخول إلى لبنان وتعليق جميع حفلاته الفنية، في حال لم يقدك اعتذاراً علنياً للعنصر الذي تعرّض للاهانة.

فشرت تهين الامن العام اللبناني وبمطار بلدنا مطار بيروت الدولي.اجر كل مطرب لبناني عنا بتسوا العود لي جايبو معك #بلي_تسترك_ستر #حسين_الديك pic.twitter.com/FD5WmUhbd6 — SohaKikanoactress (@SohaKikano) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧