عصام زهر الدين للمهجّرين: نصيحة من هذه الذقن.. لا ترجعوا

سعيد جودت: كلنا شركاء

وجّه قائد قوات النظام في دير الزور، العميد عصام زهر الدين، إلى السوريين الذين غادروا البلاد، تهديداً صريحاً وواضحاً بمحاسبتهم حال عودتهم إلى سوريا حتى لو سمحت لهم حكومة النظام بذلك.

وقال زهر الدين خلال لقاء له على القناة الإخبارية الرسمية أمس الأحد، مخاطباً من أسماهم الهاربين من “الوطن”، “أرجوك لا تعد، لأن إذا الدولة سامحتك، نحن عهدا لن نسامحك”.

وأضاف قائلاً “نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكن”، وسط موجة من ضحكات الجنود والضباط المحيطين أمام عدسة الإعلام الرسمي.

وكان هذا اللقاء مع زهر الدين في مطار دير الزور العسكري بعد نجاح قوات النظام في فك الطوق الذي كان يفرضه “داعش” على المطار، وأهدى القيادي في قوات النظام هذا “النصر” إلى كل من بشار الأسد وحسن نصرالله وبوتين، و”كل شريف وقف معنا” بوصفهم صنعوا هذا النصر.

وسبق لزهر الدين أن تفاخر بإجرامه بحق السوريين عشرات المرات، ويقف وراء العديد من المجازر التي وقعت في دير الزور، كما ظهر مؤخراً بجانب جثثٍ مقطعة الاوصال ومحروقة قبل أن يلتقط نجله يعرب صورة مماثلة، وهو الذي يشارك والده في قيادة مجموعة تُسمى بـ”نافذ أسد الله”.

الحشد الشعبي قادم

وعن خطة قوات القادمة قال العميد في الحرس الجمهوري إنهم سيتوجهون شرقاً نحو البوكمال، للقاء الحشد الشعبي القادم من العراق، مشيراً إلى وجود تنسيقٍ مع ميليشيات الحشد في الجانب العراقي.

https://youtu.be/pprC4y7KPVQ?t=617