(جيش الإسلام) يمهل (فيلق الرحمن) 24 ساعة

وليد الأشقر: كلنا شركاء

طالب “جيش الإسلام” قيادة “فيلق الرحمن” في غوطة دمشق الشرقية، بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها سابقاً بإنهاء وجود هيئة تحرير الشام في الغوطة الشرقية، مشيراً أن وجودها يشكّل ذريعةً للنظام في استمرار حملته العسكرية ضدّ حي جوبر وبلدة عين ترما.

وقال “جيش الإسلام” في بيانٍ له اليوم الاثنين “اصطدمنا بإصرار الإخوة في فيلق الرحمن على عدم تطبيق البنود المتفق عليها. ففي حين انسحب جيش الإسلام طوعاً من منشأتي الأحلام والنحاس تطبيقاً للاتفاقية، لم يلتزم الفيلق بتعهداته أمام المجلس الموقر (المجلس الإسلامي السوري) بإنهاء وجود جبهة النصرة في الغوطة الشرقية.

وأكد أو وجود “تحرير الشام” في الغوطة بات “مصدراً للأزمات وذريعة لعصابات الأسد وحلفائها في الاستمرار بحملتهم العسكرية على حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما”.

وأمهل البيان فيلق الرحمن مدة 24 ساعة اعتباراً من منتصف الليلة الماضية (وقت صدور البيان) مشيراً أن جيش الإسلام سيلغي الاتفاق بين الطرفين ما لم يلتزم الأول ببنوده.

وشدد جيش الإسلام على رفض “الالتفاف على بنود الاتفاق المنبثق عن مبادرة المجلس الإسلامي عبر تذويب جبهة النصرة في فصيل جديد تكون النصرة فيه المكون الرئيس، وبذات التوجهات الكارثية فكراً وسلوكاً، مع تعديل في الاسم وتغيير في الشعار”.