34 قتيلاً على يد الروس في ريف دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 34 مدنياً على الأقل وأصيب عشراتٌ آخرون، يوم أمسٍ الأحد، جراء غارات جوية روسية قرب بلدة البوليل في ريف دير الزور، التي طالها ما يقارب من 100 غارة خلال 24 ساعة فقط.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت معبراً مائياً في البلدة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، ينتقل المدنيون من خلال بين ضفتي نهر الفرات عبر طوافات بدائية.

وقال مراسلنا إن الغارات استهدفت تجمعاً للمدنيين هناك موقعةً هذا العدد من القتلى والجرحى، مشيراً أن حصيلة القتلى ما تزال أولية، حيث أسعف أكثر من 10 أشخاصٍ بحالةٍ خطرة إلى المستشفيات القريبة التي تعاني بالأساس من عجزٍ في تأمين المواد الطبية.

ووثق ناشطون في المنطقة أسماء 19 شخصاً، فيما لم يتمكن الأهالي حتى مساء الأمس من التعرف على هوية أصحاب بقية الجثث التي تفحمت جراء الغارات.

وقال ناشطو البلدة إن الطيران الروسي عاود القصف فجر اليوم بأكثر من عشرة غارات استهدفت معابر البوليل النهرية، رغم أنها دمرت الشجر والحجر والبشر ليل أمس، مع وجود بعض الجثث التي لم يتم سحبها في معبر”البوليل-الدحلة” لاستمرار القصف.

ودفن الأهالي الجثث المتفحمة التي تم سحبها في مقبرة هريم والقسم الآخر منها دفنت في “حاوي إصلاح البوليل” لصعوبة الوصول إلى مقبرة البوليل، بحسب المصدر.

اسماء الضحايا الموثقين:

1_محمد الخليفة الدبوس

2_محمد الحسين الخضر المداد

3_عواد الخلف المحمد

4_أحمد حمادة العلي

5_اسعد خضر العبد الوهاب

6_جاسم الاحمد الخلفان

7_محمود ذيب الجاسم

8_محمد محمود ذيب الجاسم

9_مهند خليل الخابور

10_محسن علي الحسين

11_احمد علي المحمد (الصبحة)

12_ديري خميس الفحل (موحسن)

13-عقبة عامر العلي

14-تحسين إبراهيم الحجي

15-فاروق عمر الفتحي

16-أحمد مصطفى الطه محي الحسن الراشد

17-عبد العزيز الخلف

18-محمد علي الحسن

19-عبدالله صالح الريس .