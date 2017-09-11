بحضورٍ رسميٍّ وشعبيِّ وبرعاية روسية.. 100 حقيبة مدرسية لـ 100 ألف طالب في السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

وزع ضباط روس مئة حقيبة مدرسية على أطفال مدينة السويداء، وسط حضور من مسؤولي النظام في المحافظة وقادة الأفرع الأمنية، الأمر الذي أثار سخرية الأهالي.

الصفحة الرسمية لـ (محافظة السويداء) التابعة لنظام بشار الأسد قالت في تدوينة لها “بحضور محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي وعضوي قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسن الأطرش ونبال الظواهرة ورئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ومدير التربية هيثم نعيم قام وفد من الأصدقاء الروس من مركز المصالحة في المنطقة الجنوبية بتوزيع حقائب مدرسية على مائة تلميذ من الصف الأول في مدرسة تيسير مزهر الابتدائية ضمن حفل فني قدّم فيه الأطفال لوحات تراثية ووطنية ورياضية”.

ونقلت الصفحة عن رئيس مركز المصالحة في المنطقة الجنوبية (أليكسي كوزا) “أن هذه الهدايا ليست سوى هدية رمزية كمباركة لأطفال المحافظة مع افتتاح العام الدراسي الجديد مؤكداً أن أطفال روسيا يقفون مع أطفال سورية في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها”.

ولاقى توزيع الجيش الروسي لمئة حقيبة فقط سخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء، وقد كتب أحد أبناء المحافظة “من خلال اجتماعن مع المحافظ وقال راغبين بتقديم مساعدات قلت وتأكد كلامي إنو مكتبة وحدة او محسن من المحسنين في المحافظة بيقدمو أكثر من هاي الدولة العظمى، ومكلفين حالن تصوير واعلام وتلفزيون ونقلتها الفضائية الروسية (روسيا اليوم) طبعا نحنا شعبنا واعي ومن اول يوم الكل عرف انو دعاية اعلامية للدولة الصديقة”.

فيما علق عبد القادر سلام على الخبر “الله لا يكثر خيرن ،100شنتة يعني ٢٠٠ ألف ليرة اخرة جندي روسي بكون عبياخذ 2000 دولار بشهر من مزانية سوريا”.

وكان مسؤول في حكومة النظام أكد أن عدد الطلاب الإجمالي في السويداء يصل إلى 100 ألف طالب بدؤوا عامهم الدراسي الجديد قبل أيام.