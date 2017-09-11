النظام يقطع الكهرباء كلياً عن ريف درعا الشرقي

إياس العمر: كلنا شركاء

قطعت مديرية الكهرباء التابعة للنظام في درعا، اليوم الاثنين، التغذية الكهربائية عن مدن وبلدات ريف درعا الشرقي مشترطةً انسحاب الثوار من محيط محطة التحويل الكهربائية في منطقة (الغارية الغربية).

المهندس قاسم محمد وهو أحد العاملين بمحطات الكهرباء شرق درعا قال لـ (كلنا شركاء) إن مدير شركة الكهرباء بدرعا، طلب من العاملين بمحطة (الغارية الغربية) المغذية لريف درعا الشرقي، صباح اليوم، قطع التيار الكهربائي عن المدن والبلدات المحررة.

وأضاف أن مدير الكهرباء طالب أيضا من الكادر العامل في المحطة أن يوصلوا رسالة لكتائب الثوار في المنطقة، مفادها أن التيار الكهربائي لن يعود إلى هذه المناطق، إلا بحالة وحيدة وهي انسحاب كتائب الثوار من محيط المحطة الكهربائية في بلدة (الغارية الغربية) الواقعة على طريق درعا ـ خربة غزالة ذي الأهمية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن البلدات المحررة كانت تزود بالكهرباء لثلاث ساعات وسطيا بشكل يومي، في الأشهر الماضية، بينما تصل ساعات التغذية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى 16 ساعة يوميا.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر نتيجة خطوة النظام ستكون بالنسبة للآبار المخصصة لمياه الشرب كون هذه الآبار يتم تشغيلها بواسطة الكهرباء، وهذا القرار سيتسبب بأزمة مياه في المناطق المحررة.