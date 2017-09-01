اعتقالات مفاجئة واعتداء على المدنيين في حمص والأسباب مجهولة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تشهد مدينة حمص اعتقالات مكثفة من قبل شبيحة النظام وقواته الأمنية من خلال حملة يقودها رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في المدينة أن ميليشيات التابعة للمخابرات الجوية طوقت منطقة الكورنيش يوم الخميس الماضي، واعتقلت عائلة كاملة مكونة من ثلاث نساء وأزواجهنّ وأبناءهم من الشباب من آل “السباعي”، كما طالت الاعتقالات رجلاً مسناً وزوجته من حي الغوطة الحمصي فجر يوم السبت.

وأكد مراسلنا أسامة أبو زيد أن ميليشيات نظام الأسد أغلقت ستّة محلات بالشمع الأحمر واقتادت أصحابها ومن فيها من زبائن لأفرع الأمن، كما تم إيقاف أحد الباصات وأخذ جميع من كانوا فيه من الرجال والنساء إلى جهة مجهولة، مشيراً أنّ سبب هذه الاعتقالات والحملات ما زال مجهولاً.

وذكر ناشطون أن مليشيات النظام قد دخلت عدة محلات تجارية وقاموا بضرب أصحابها ضرباً مبرحاً وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وتركهم بدمائهم مرميين داخل محالهم المكسرة.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في الوقت الذي يفاوض وفد المفاوضات في ريف حمص الشمالي الطرف الروسي على تطبيق اتفاق يكون فيه ملف المعتقلين في سجون النظام ووقف إطلاق النار محوره الأساسي الذي لم يعد إلا حبراً على ورق حتى هذه الساعة.