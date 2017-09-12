وزيرة إسرائيلية لـ (بشار الأسد): أخرِج إيران من سوريا إذا أردت البقاء

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قالت وزيرة العدل الإسرائيلية إن من مصلحة بشار الأسد إبقاء إيران خارج سوريا إذا ما أراد البقاء على رأس السلطة.

وقالت الوزيرة إياليت شاكيد في كلمة بالمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في تل أبيب: “ينبغي لإسرائيل ممارسة الضغط على القوى الكبرى لمنع إيران من التواجد في سوريا”، بحسب ما أورده “عربي 21”.

وأضافت: “في حال عدم استجابة القوى الكبرى فإن إسرائيل ستفعل ما يتوجب عمله”.

وشددت شاكيد على أن إسرائيل: “لا يمكن أن تقبل بإقامة مصانع سلاح وموانئ لإيران في سوريا ووجودها سيكون سيئا جدا”.

من جانبه، قال إسرائيل كاتس وزير المخابرات الإسرائيلي أمام مؤتمر أمني تستضيفه جامعة (آي.دي.سي هرتزليا) قرب تل أبيب اليوم الاثنين إن بشار الأسد مستعد للسماح لإيران بإقامة قواعد عسكرية في سوريا مما سيشكل تهديدا لبلاده في الأجل الطويل.

ورغم إعلان إسرائيل عن موقف محايد من الأزمة السورية منذ ست سنوات فإنها تخشى أن يصبح لإيران وحزب الله المتحالفين مع بشار الأسد موطئ قدم على جبهتها الشمالية بعد مكاسب القوات الحكومية السورية في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.

وقال كاتس “يقترب الأسد وإيران هذه الأيام من توقيع اتفاقية طويلة الأجل ستؤذن بوجود عسكري إيراني في سوريا على غرار الاتفاقية الموقعة بين الأسد والروس (..) الأهمية واضحة تماما فيما يتعلق بالتهديد والخطر على إسرائيل وليس فقط إسرائيل بل ودول كثيرة بالمنطقة”.