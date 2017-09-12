الحجاج السوريون يعودون إلى بلادهم عبر تركيا

بعد وصولهم من الأراضي المقدّسة وأدائهم لفريضة الحج.

كلنا شركاء: جم غنجو- الأناضول

بدأ الحجاج السوريون بالعودة إلى أراضي بلادهم من معبر “جيلوة غوزو” جنوبي تركيا، بعد وصولهم من الأراضي المقدّسة وأدائهم لفريضة الحج.

والمتوقع أن يرجع 3 آلاف و600 حاج سوري إلى بلادهم، خلال الأيام المقبلة، ممن انطلقوا إلى الحج من تركيا، وعادوا إلى مكان انطلاقهم.

وقال الحاج السوري ياسين علوش، (54 عامًا)، إنه سافر إلى الحج عبر الأراضي التركية، قادمًا من محافظة حلب شمالي سوريا.

وأعرب علوش عن سعادته لأداء فريضة الحج، قائلًا “تضرعت إلى الله من أجل أن تضع الحرب بسوريا أوزارها قريبًا”.