وزير الدفاع الروسي يدعو لتسهيل عودة اللاجئين

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حضت روسيا المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا على زيادة المساعدات الإنسانية إلى سورية، في شكل «ملح» والمساهمة في إعادة الإعمار.

وشدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في رسالة موجهة إلى دي ميستورا أمس «على زيادة حجم المساعدات الإنسانية والمساهمة في شكل فعال في إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة عبر المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة». ونقل بيان لوزارة الدفاع الروسية عن شويغو قوله في الرسالة، إن «جهود القوات الحكومية السورية بدعم القوات الجوية الروسية، سمحت بتحرير مناطق شاسعة من أراضي سورية ما يوفر الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة السلمية». لكن الوزير الروسي أقر بأن هناك صعوبات تعرقل عودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم، تتمثل، بالدرجة الأولى، في الأضرار الفادحة التي لحقت بآلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الأساسية للمرافق الحياتية. ولفت شويغو في شكل خاص إلى الوضع الإنساني الصعب في مخيمات النازحين بمنطقة التنف في مثلث الحدود السورية الأردنية والعراقية، وفي محيط بلدة عقيربات في ريف حماة التي استعادها الجيش السوري مؤخراً من قبضة «داعش». وكشف شويغو أن السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة لا تقل عن 100 طن من الأغذية و80 طناً من الأدوية.

وذكر الوزير بأن الجانب الروسي سيقدم المساعدات الإنسانية والطبية للسوريين في شكل متواصل، ويتولى حل العديد من المسائل المتعلقة باستعادة الحياة السلمية.

تزامناً، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها أمس إن روسيا تعتزم إرسال 175 مهندساً لإزالة الألغام في دير الزور بسورية.

وقالت الوزارة إن المجموعة الأولى وتضم 40 مهندساً أرسلت بالفعل إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية.

وجاء في البيان أن «المفرزة المتقدمة التي تضم أكثر من 40 خبيراً من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، و7 وحدات من المعدات الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء مع كلاب مدربة على كشف الألغام تم نقلهم بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى مطار حميميم السوري».

وأوضح البيان أن خبراء عسكريين سيتوجهون في القريب العاجل إلى أحياء دير الزور التي تم تحريرها، وذلك من أجل إجراء عملية الاستطلاع، وتقدير نطاق عمليات إزالة الألغام المقبلة.