ممثلة هندية تزور مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن

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زارت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا، مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ضمن بعثة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ونشرت بريانكا صورًا ومقاطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام” أثناء زياتها للمخيمات، الأحد 10 أيلول، وكتبت “لنخوض هذه الرحلة معًا، لنفتح أعيننا وقلوبنا للأطفال السوريين اللاجئين، هذه سوف تكون مهمتنا، لنظهر أن العالم يهتم ويساعدهم”.

وكانت منظمة “يونيسف” عينت الممثلة وملكة جمال العالم لعام 2000، بريانكا تشوبرا، سفيرة النوايا الحسنة العام الماضي.

ويعيش في الأردن ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري، 21% منهم يسكنون في مخيمات حدودية، أكبرها مخيم الزعتري.

والتقت بريانكا بأطفال سوريين إلى جانب عدد من المتطوعين المهتمين بتثقيف اللاجئين وتقديم المساعدات لهم، وعبرت عن انزعاجها من الأحداث “المؤسفة” التي أدت إليها الحرب السورية على مدار سبع سنوات.

وكتبت بريانكا بعد ذلك “في ظل كل ما يحدث حولنا في العالم، من المهم أن نتطلع بأمل وحب، هذا ما أحضرته معي للأردن لكي نفهم هؤلاء الناجين الرائعين، وما الذي يتعين علينا أن نفعله”.

وسبق أن زار مشاهير عالميين مخيمات للاجئين السوريين في دول الجوار، ومنهم أنجيلينا جولي وليندسي لوهان وآشلي جود، تعبيرًا عن “تضامنهم” معهم ولتسليط الضوء على معاناتهم في المخيمات.

وتجاوز عدد اللاجئين السوريين حول العالم خمسة ملايين لاجئ، نصف مليون منهم يعيشون في مخيمات حدودية وسط ظروف معيشية سيئة.