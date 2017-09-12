هذا ما عليك فعله بمجرد حصولك على الجنسية التركية

كلنا شركاء: شاهد عيان حلب

يتحتم على السوريين بمجرد حصولهم على الجنسية التركية، القيام ببعض الإجراءات بهدف الانخراط في الحياة الجديدة.

الإجراءات نقلها ناصر الحلبي لـ “شاهد عيان حلب”، اليوم الأحد 10 أيلول، بعد أن نفذها شخصيًا عقب حصوله على الجنسية التركية، في العاشر من آب الماضي.

وتم منح الجنسية التركية للعديد من اللاجئين السوريين في مختلف المحافظات التركية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أشهر من إجراء مقابلات معهم، في إدارة الهجرة التركية التابعة لكل محافظة.

وكان الرئيس التركي أعلن العام الماضي، عزم بلاده منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات والمهن العلمية من اللاجئين السوريين، إلى جانب أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وأصحاب الشركات، ممن يملكون “إذن عمل”.

الإجراءات حسبما نقلها الحلبي

1. شيفرة الدولة من بريد PTT

وبمكنك الحصول عليها من أي فرع PTT بعد اصطحاب هويتك التركية الجديدة، وتتيح لك استخراج العديد من الوثائق القانونية عبر موقع الكتروني خاص، دون الحاجة للذهاب إلى النفوس أو العدلية، كما تمكّنك من متابعة ملفك عند الدولة في حال وجود محاكم أو ادعاءات قضائية.

رابط الموقع الإلكتروني اضغط هنا

2. الرقم الضريبي

هو ذاته رقم (TG) على الهوية التركية، لذا لا حاجة لاستخراج رقم جديد بعد حصولك على الجنسية التركية بهدف فتح حساب في البنك، وعليك الحذر من إعطاء الهوية للغرباء، إذ يمكنهم من خلال صورة عنها الحصول على كافة بياناتك.

3. جواز السفر التركي

وتحصل عليه عبر حجز موعد الكتروني في الأمنيات، واصطحاب الهوية التركية، وصورتين “بيومتريتين”، ووصل مدفوع لـ “بدل جواز السفر”، في vergi dairesi بأي حي أو عبر البنك.

ويتطلب جواز السفر (لمدة 10 سنوات)، دفع مبلغ 573 ليرة تركية، إضافة إلى 94 ليرة “بدل الجواز”، في حين يخفض المبلغ للطلاب دون 25 عامًا إلى 94 ليرة تركية “بدل الجواز” فقط،، في حال إحضار إثبات متل öğrenci belgesi.

رابط موقع الحجز اضغط هنا

رابط البنوك التي يمكن الدفع عبرها، مع جدول بالمبلغ المترتب حسب تاريخ صلاحية الجواز اضغط هنا

رابط موقع تتبع وتسليم الجواز عبر البريد PTT اضغط هنا

4. تغيير الاسم ورقم الهوية في حسابك البنكي

وذلك حصرًا في الفرع الذي قمت بفتح الحساب فيه، ويتطلب إبراز الهوية التركية ورقم الهاتف، وقد تطول العملية لساعات أو أيام، ما جعل البعض يفضل إغلاق الحساب القديم وفتح جديد، إلا أن ذلك يستوجب وضع مبلغ للتأمين.

5. التأمين الصحي GSS

عليك التقدم للحصول عليه بمجرد نيلك الجنسية، كي لا تتراكم الغرامات المالية، ويمكنك التسجيل بالفرع الذي في حيّك فقط، بمركز SGK:Sosyal Güvenlik Kurumu، مصطحبًا الهوية التركية، وأحيانًا إثبات مكان السكن، مع ملء استمارة ودفع مبلغ 53 ليرة تركية شهريًا، للحصول على معاينة مجانية وتخفيض جيد على أسعار العلاج.

أو يمكنك التسجيل على البطاقة الخضراء Yeşil Kart Sigortası، وهنا ولا يشترط دفع أي مبلغ للحصول عليها.

العمال ليسوا بحاجة هذه التأمينات الصحية، إذ تكون الشركة مسؤولة عن تأمين العامل التركي، كما لا يحتاجها من هم دون 18 عامًا.

ولا تقبل جميع الصيدليات التركية التأمينات الصحية السابقة، وتكتب عادة أسماء التأمينات المقبولة على واجهة كل صيدلية.

ويمكنك إضافة التأمين القديم إلى الجديد في حال كنت مسجلًا في sgk فقط، وذلك لأصحاب “إذن العمل”.

6. الراغبين في العمل بمؤسسات الدولة التركية

يمكنهم تقديم الطلب ومتابعة الإعلانات عبر الموقع التالي

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7. تعديل الشهادات الجامعية

ويتم التقديم في وزارة التعليم العالي (اليوك) بأنقرة شخصيًا، وتختلف الأوراق حسب الاختصاص.

ويتطلب تعديل الشهادة الجامعية تعديل الشهادة الثانوية، وفي حال كانت الأخيرة سورية، يتم تعديلها من الحكومة السورية المؤقتة في غازي عنتاب، ودفع مبلغ 30 ليرة تركية، في إجراء لا يتجاوز أكثر من دقيقة، لتأخذ ظرفًا مختومًا تقوم بتقديمه إلى موظف التعديل في التربية التابعة لمدينتك، إلى جانب الهوية التركية، والشهادة الثانوية المترجمة والمنوترة، وصورة عن جواز السفر.

تعديل الشهادة الجامعية يستوجب أيضًا اصطحاب كشف علامات الجامعة ومصدقة التخرج (مترجمة منوترة) ومبلغ يقارب 150 ليرة تركية، وقد تقبل أوراقك إذا كانت ناقصة، في حال إثبات قدومك من بلد يشهد حالة حرب، كإبراز الكمليك .

وتختلف الإجراءات من شخص إلى آخر حسب الجامعة التي منحت الشهادة، وقد تتطلب إجراء “ستاج” أو امتحان أو حضور مواد في الجامعة، وتستغرق العملية ما بين بضعة أشهر و3 سنوات.

عنوان (اليوك) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Üniversiteler Mh., 06800 Çankaya/Ankara, Turkey

https://goo.gl/maps/s8cqPr9WhTp

عنوان التربية السورية – الحكومة المؤقتة

İncili Pınar Mahallesi, 36003. Cd. No:5, 27090 Şehitkamil/Gaziantep, Turkey

https://goo.gl/maps/tX7g7Cg5xA92

8. شراء العقارات

يمكن شراء عقارات وشقق عبر الهوية التركية، ويوجد نظام للدفع بالتقسيط، سواء شخصيًا أو عبر مكتب عقارات أو البنك، وهنا يشترط البنك دفع نصف ثمن المنزل، ومبلغ لايقل عن 2000 ليرة تركية للإجراءات القانونية، إضافة إلى نسبة 1- 4 % من ثمن المنزل الإجمالي.

9. راتب التقاعد

يمكنك تقاضي راتب التقاعد بعد تجاوز عمر 60 عامًا تقريبًا، سواء كان عقد عملك خاصًا أو حكوميًا.

10. إجراء دعوات للزيارة

يمكنك دعوة أي شخص لزيارة تركيا بعد حصولك على الجنسية، وذلك عن طريق “النوتر”، مع اصطحاب صورة عن جواز سفر الشخص المراد استقدامه.

تقوم بعدها بملء استمارة على الموقع الالكتروني مع إرفاق صورة عن الدعوة، وكشف حساب البنك، وورقة النفوس، ليحصل الشخص المراد استقدامه بعدها على موعد بالسفارة التركية، في البلد الذي يتواجد فيه.

11. روابط مجموعات التيلغرام

توجد مجموعات عديدة لنشر الإجراءات القانونية الواجب إجراؤها بعد الجنسية التركية، أشهرها

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مجموعة الخاصة بأخبار تعديل الشهادات الجامعية

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مجموعة الجنسية التركية للسوريين الذين لم يحصلوا عليها بعد

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