قتلى وجرحى لقوات النظام وميليشيا (النجباء) جنوب حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل أكثر من عشرة عناصر وأُصيب آخرون من قوات النظام وميليشيا “حركة النجباء العراقية”، بعد منتصف ليلة الثلاثاء (12أيلول/سبتمبر)، إثر هجوم لـ “هيئة تحرير الشام” على مواقعهم بالقرب من جبل عزان في ريف حلب الجنوبي.

وقالت “مصادر عسكرية”، إن “مجموعة من قوات النخبة التابعة لـ تحرير الشام، تمكنت من الدخول إلى مواقع ومعسكرات قوات النظام وميليشيا حركة النجباء العراقية في منطقة (جور جحيش وكفرابيش) في جبل عزّان جنوب مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل نحو 13 عنصراً وتدمير دبابة لقوات النظام خلال العملية التي استهدفت مواقعهم”.

وأكدت المصادر لـ “كلنا شركاء”، أن تحرير الشام قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مواقع قوات النظام والميليشيات المساندة لها في جبل عزان وقرية بلاس بريف حلب الجنوبي، وذلك قبل الهجوم على مواقع الأخيرة في المنطقة.

وفي الأثناء، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات النظام وميليشياته من جهة، والفصائل العسكرية الثورية من جهة أخرى، على عدة محاور في محيط قرية خلصة جنوب حلب، بينما تعرضت قرية البويضة في ريف حلب الجنوبي لقصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

وأعلنت هيئة تحرير الشام يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر الجاري، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام وميليشيا “لواء القدس” الفلسطيني، إثر هجوم قواتها على مواقعهم بالقرب من فرع المخابرات الجوية غرب مدينة حلب.

‏وفِي سياقٍ آخر، جددت القوات التركية قصفها براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة على مواقع مليشيا “وحدات حماية الشعب الكردية” في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.