هاكر إيراني يُقرصن حساب فراس الخطيب

ووفقاً لهذه المواقع فإنّ الهاكر نشر أيضاً صورة كُتب عليها باللغة الفارسية ومترجمة للغة العربية “حافظ على استضافة المضيف، نحن حساسون جدًا لمكاننا، عدل سلوك”.

في السياق، أكّد لاعب المنتخب السوري السابق، أحمد ديب، تهكير حساب الخطيب، حيث كتب عبر حسابه في “انستغرام” إنّ “حساب الخطيب تعرّض للقرصنة، وهو غير مسؤول إن حصل أي شيء”.

ويأتي اختراق حساب الخطيب، بعد المباراة بين سوريا وإيران في منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، والتي انتهت بتسجيل هدفين لكل منهما، ما أهّل المنتخب السوري إلى الملحق الآسيوي كثالث المجموعة الأولى، في حين أثارت هذه المباراة سجالاً واسعاً تخلله انتقادات لاذعة واتهامات متبادلة بين مشجعي كلا الفرقين، إثر ما شهدته المباراة من خشونة واحتكاكات عنيفة بين اللاعبين.