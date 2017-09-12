37 قتيلاً في مجزرتين مروّعتين بدير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

تناوب الطيران الروسي وطيران التحالف الدولي اليوم الثلاثاء على قتل مدنيين دير الزور، فارتكب الأول مجزرةً في مخيمٍ في ريفها الغربي راح ضحيتها 27 مدنياً بحصيلة أولية، فيما قضى نحو 10 آخرين بغارات التحالف على ذات الريف.

وقال ناشطو شبكة “ديري نيوز” الإخبارية إن 27 مدنياً قضوا جراء الغارات التي شنها أمس الطيران الحربي على المعبار النهري في قرية حوايج ذياب شامية و مخيم النازحين في قرية زغير شامية بريف دير الزور الغربي.

وأشارت الشبكة أن العدد مرشح للزيادة بسبب كثرة أعداد الجرحى، فيما أكدت شبكة “فرات بوست” أن الطيران الروسي هو من ارتكب هذه المجزرة.

في المقابل، شن طيران التحالف الدولي الذي يساند (قسد) في معاركها، غارات جوية على قرية الشهابات في الريف الغربي أيضاً فجر اليوم، وأكد ناشطون أنّ 10 قتلى على الأقل قضوا جراء هذه الغارات كما أصيب العشرات.

ومن ضحايا مجزرة الشهابات “زعيب هجيج الزعيب” وزوجتيه وثلاثة من بناته وابنه الوحيد، كما قضت امرأة من ذات العائلة مع ثلاثة كم أبنائها.

* أسماء ضحايا مجزرة مخيم “زغير” ومعبار “حوايج ذياب”:

1- حمد موسى الحسين

2- محمد إسماعيل الحسين

3- بحيرة محمد إسماعيل الحسين

4- وئام جابر ياسين العامر

5- عائشة أحمد الحسين

6- حسان صالح الدبعان

7- وضحة عمير العبدالله

8- أحمد ذياب العيسى

9 -عائشة محمد العويد

10 -ملحم السلطان

11 – عبدالله ملحم السلطان

12 – حاجم الأحمد الحمدكي

13 – عبدالله فاضل الطه

14 – أسامة علي عواد الحلو

15 – عبدي العلي الحمادي

16 – جهاد الحسين الحمد

17 – محمد أمين التماوي

18 – محمد طه العويد من

19 – جاسم محمدالحادي من

20 – فطومة الأحمد الحادي

21 – حسن الجاسم الحادي

22 – بشرى حسن الجاسم الحادي

23- عبدالله حسن الجاسم الحادي

24 – محمد نور الجاسم الحادي

25 – خالد عطالله الجاسم الحادي

26 – عمار الحسين الموسى الحادي

27 – تركي المحمود المشاهدة.