قناصة النظام تقتل ناشطاً إعلامياً في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

اغتال قناصٌ يتبع قوات النظام صباح اليوم الثلاثاء الناشط الإعلامي عدنان أكراد، باستهدافه بشكلٍ مباشرٍ في أحياء درعا البلد.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء) إن الناشط (أكراد) قُتل صباح اليوم أثر إصابته بطلقة قناص من قبل قوات النظام المتمركزة في أحياء درعا المحطة.

وأضاف أن أكراد كان من الناشطين الميدانيين في الأحياء المحررة من درعا، كأحد كوادر مؤسسة (نبأ) الإعلامية، ولكن خلال الأشهر الماضية انتقل لتغطية العمليات العسكرية خلال حملة قوات النظام والميلشيات الموالية له، على الأحياء المحررة من درعا البلد.

وأشار أن قوات النظام ومنذ ساعات الصباح الأولى استهدفت أحياء درعا البلد المحررة بقذائف الهاون و الرشاشات الثقيلة، وذلك على الرغم من اتفاق الهدنة الموقع بـ 9 أيلول/سبتمبر الماضي.